Eerste tropische dag in deel van Zeeland, maar hittegolf komt er waarschijnlijk niet

update 17.20 uur | videoWILHELMINADORP - Vandaag is de eerste tropische dag van het jaar in een deel van Zeeland. In Wilhelminadorp en Westdorpe, twee van de drie officiële Zeeuwse weerstations, werd het aan het eind van de middag 30 graden.

Het Limburgse Arcen was de eerste van de 37 officiële KNMI-stations waar de tropische temperatuur van 30 graden werd bereikt. Dat was om 13.20 uur. Om 16.10 uur was het in Zeeland zo ver, toen was het in Wilhelminadorp precies 30 graden. Een uur later gebeurde dat ook in Westdorpe. In Vlissingen, het derde Zeeuwse weerstation, was het toen 28,2 graden.

Kans op Zeeuwse hittegolf is klein

De kans op een hittegolf in Zeeland lijkt overigens niet zo groot. Daarvoor moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, waarvan drie dagen 30 graden of meer. Dat lijkt onhaalbaar. Dinsdag was het bij alle drie de Zeeuwse weerstations weliswaar 25 graden of warmer (in Wilhelminadorp precies 25 graden), maar of het morgen en vrijdag 30 graden wordt, valt nog te bezien. En zaterdag wordt de 25 graden in Wilhelminadorp en Vlissingen naar verwachting niet gehaald.

Alleen Weeronline houdt de deur open voor een plaatselijke hittegolf in Westdorpe. Dat bureau voorspelt dat het daar de komende dagen achtereenvolgens 31, 30 en 25 graden wordt. Dat zou net genoeg zou zijn voor een hittegolf in Zeeuws-Vlaanderen. Andere weervoorspellers zitten wat lager met hun temperatuurverwachtingen.

Elders in Nederland worden wel hittegolven verwacht. Verschillende plaatsen in met name de zuidelijke helft van het land halen de waarden die daarbij horen wel, zo is de verwachting.