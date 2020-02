Eerste stormschade in Zeeland: losse platen en luifels

VIDEO | PORTRET Romy (22) vocht zich terug van een eetstoor­nis: ‘Mijn moeder had mijn kleren voor in de kist al klaarge­legd’

15 februari VLISSINGEN - Ruim een jaar maakte Romy Thuy (22) uit Goes wekelijks video’s over haar eetstoornis. Het leverde haar een nominatie op voor de Vrouw in de Media Award 2019. ,,Ik heb iets kunnen betekenen voor anderen die niet meer wisten hoe ze verder moesten. Die doodsbang waren. Die zagen dat hun lichaam al aan het afsterven was; net als het mijne, op het dieptepunt van mijn ziekte. Van vrijwel allemaal weet ik dat ze zich hebben laten opnemen en met zichzelf aan de slag zijn gegaan. Dat ik die award niet gewonnen heb, maakt me niet uit. Ik heb mijn doel bereikt.”