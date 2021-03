Eerste stormschade in Zeeland: boom omgewaaid tegenover Adrz Vlissingen

COLUMN JAN VANTOORTELBOOM Coronalul op de fiets

10:00 Het blijkt dat sommige mensen in coronatijd een korter lontje hebben gekregen. Of misschien hadden ze dat voordien ook al, maar werd het nog korter. Zeker als er honden in het spel zijn, want het is met honden net als met kinderen: die van jezelf zijn de leukste.