Eerste storm 2018: Oosterscheldekering mogelijk dicht

Rijkswaterstaat houdt het waterpeil volgens een geautomatiseerd proces dag en nacht in de gaten. ‘’Maar nu er waterstanden van boven de drie meter worden verwacht, treedt er nog een ander proces in werking’’, vertelt De Feijter. ,,2.75 meter is voor ons een alarmpeil. Als we tien uur van tevoren zien dat die hoogte wordt verwacht, seinen we onze mensen in. Ze moeten dan binnen een uur op de kering zijn. Als ze daar eenmaal zitten wordt gezamenlijk bepaald of de schuiven omlaag gaan. Allerlei factoren spelen daarbij mee. Aan de hand van berekeningen en modellen nemen we een beslissing.’’