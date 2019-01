Eerste sneeuw valt in Zeeland, kijk uit op de weg

VLISSINGEN - Zoals verwacht is het vannacht in Zeeland gaan sneeuwen. In de bebouwde kom blijft de sneeuw op de weg liggen, waardoor het glad kan zijn. Ook op de A58 is het oppassen geblazen. Vanochtend vroeg paste het verkeer de snelheid aan en werd er gemiddeld 80 kilometer per uur gereden. Volgens de ANWB levert de sneeuw nog geen grote problemen op de weg op.

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de sneeuwval. Ook rijden er minder treinen, omdat de NS de dienstregeling heeft aangepast. Zo vielen in Vlissingen de treinen van 6.22 uur, 6.41 uur en van 7.41 uur uit (richting Amsterdam). De andere treinen vanuit Vlissingen rijden voor zover bekend wel. Vanuit de Randstad naar Zeeland vallen verschillende treinen uit. Check voor alle zekerheid de website van de NS.

Vliegmaatschappij KLM heeft uit voorzorg zeker twintig vluchten geschrapt.

Sneeuwzone

De sneeuwzone trekt met name over het zuidwesten en de oostelijke helft van het land, verwacht Weeronline. Al snel krijgt ook Zuid-Limburg met de sneeuw te maken en in de loop van de ochtend ook Zuidoost-Brabant. De sneeuw bereikt het zuiden van Gelderland waarschijnlijk tegen het middaguur en breidt gedurende de middag over de rest van de oostelijke provincies uit. In het zuiden van het land neemt de sneeuwval iets toe en aan het eind van de ochtend ligt in delen van Limburg 3 tot lokaal 5 centimeter sneeuw, verwacht weerbureau Weeronline.

In Zeeland gaat de sneeuw in de loop van de ochtend over in natte sneeuw en begint het te dooien. Ook in het westen van Brabant en het zuiden van Zuid-Holland dooit het dan 1 tot 2 graden. Elders ligt de temperatuur tijdens sneeuwval rond het vriespunt.

Avondspits

Tijdens de avondspits sneeuwt het met name in de oostelijke helft van het land, maar ook het zuiden van de Randstad kan met sneeuw te maken krijgen. Tijdens de avondspits heeft het verkeer dan ook veel meer last van sneeuw en gladheid dan tijdens de ochtendspits.

Ook vanavond sneeuwt het op veel plaatsen nog een tijd. In de oostelijke provincies valt 1 tot 3 centimeter sneeuw. Lokaal valt 4 centimeter. Dat is minder dan vorige week. Vandaag kan door aanhoudende sneeuwval in het zuiden van het land 5 tot 7 centimeter vallen, aldus Weeronline. In Zuid-Limburg ontstaat mogelijk een pak van 10 centimeter. Vorige week viel in het noorden van Gelderland op een paar plekken zoveel sneeuw. In het midden, westen en noordwesten dwarrelen hooguit een paar vlokken naar beneden, maar de kans op een sneeuwdek is klein.

Volledig scherm Middelburg kleurt wit. © Theo Giele