Eerste schade door zomerstorm. Boom waait op huis in Zierikzee

Uitslaande brand in woning 's-Gravenpol­der

25 augustus 'S-GRAVENPOLDER - In een aanbouw van een woning aan de Kamperfoeliestraat in 's-Gravenpolder is vanochtend een uitslaande brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 08.30 uur. De brand is daarna overgeslagen naar een deel van de woning.