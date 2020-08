Eerste schade door zomerstorm. Boom waait op huis in Zierikzee, fietsvoetveer uit de vaart

‘Maak Grevelin­gen zo snel mogelijk zoet’

23 augustus SCHARENDIJKE - Het Grevelingenmeer moet zo snel mogelijk zoet worden. Dat is nodig om in de toekomst te zorgen voor voldoende zoet water in Zeeland. Adviesgroep Borm & Huijgens uit Etten-Leur, specialisten op het gebied van waterbeheer, pleit daarvoor in een brief aan het Zeeuwse provinciebestuur.