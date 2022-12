Eerste rouwwandeling op het strand van Vlissingen geeft lucht

Mariska Kestelo uit Koudekerke heet de deelnemers aan de eerste rouwwandeling welkom om 10.00 uur. De zon schijnt in de serre van de strandtent. ,,De plek voor de start van de rouwwandeling heb ik niet zomaar gekozen. Hier bij Kontiki Beachclub vierden mijn man Christophe en ik in 2013 ons trouwfeest.” Hij overleed in 2021 aan een hersentumor. Datzelfde jaar overleden ook Kestelo’s moeder, schoonvader en een goede vriendin. Haar ervaringen over rouw die rauw is, wil ze delen.