Eerste resultaten bevestigen: 3M dumpte inderdaad schadelijke stof FBSA in Schelde

ZWIJNDRECHT - In het afvalwater van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht (bij Antwerpen) zit inderdaad de schadelijke stof FBSA. Dat blijkt uit monsters die de milieu-inspectie vorige week van het water heeft genomen, na onthullingen dat 3M illegaal FBSA in de Schelde dumpt. De eerste resultaten bevestigen dat nu ook. Hoeveel er van de stof in het water zit, is nog niet duidelijk. De milieu-inspectie moet de resultaten nu verder analyseren.

De milieu-inspectie hield gisteren nog een grote handhavingsactie bij chemiefabriek 3M in Zwijndrecht. Het werd daarbij bijgestaan door OVAM, VMM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Er werd vooral naar documenten gezocht, en ook de leidingen en de waterzuiveringsinstallatie werden gecontroleerd. Maar er werden ook opnieuw monsters genomen van water in het bedrijfsproces. Volgens de eerste berichten is er veel bijkomende en noodzakelijke informatie gevonden tijdens de actie. Welke informatie dat is, wil voorlopig niemand kwijt.

Nog meer stoffen gevonden

3M had eerder deze week zelf al toegegeven dat het FBSA loost. Daarnaast zijn ook de stoffen PFBS en PFOS in de monsters gevonden. Voor deze twee stoffen heeft 3M wel een vergunning. Ook Me-PFBSA werd teruggevonden, een afgeleide vorm van FBSA. Ook deze stof is niet opgenomen in de omgevingsvergunning. Waarschijnlijk had dit wel moeten gebeuren en dumpt 3M dus ook deze stof illegaal in de Schelde.

Hoeveel er van de schadelijke stof FBSA is teruggevonden, is voorlopig niet duidelijk. De milieu-inspectie zal de eerste resultaten verder analyseren. Ook is het nog wachten op het advies van de externe toxicologe. Zij moet bepalen hoe schadelijk FBSA is. Afhankelijk van dat advies en de exacte waarden in de stalen, kan de milieu-inspectie deze week nog maatregelen treffen tegen 3M.

Verklaring van 3M

Gisteravond stuurde 3M opnieuw een verklaring de wereld in. Daarin herhaalde het opnieuw volledig in overeenstemming met de omgevingsvergunning te werken. ,,We begrijpen dat er vragen zijn over de chemicaliën die gebruikt worden om belangrijke producten te vervaardigen in 3M Zwijndrecht”, voegde 3M nog toe. ,,We zullen steeds onze samenwerking blijven verlenen aan de relevante overheden en met hen de gevraagde informatie delen." Vanuit de milieu-instanties kwam gisteren het antwoord dat de verklaringen van 3M voor rekening zijn van het bedrijf. ,,De Vlaamse overheid neemt akte van hun communicaties, maar hecht enkel belang aan de verklaringen die ze in het kader van de procedure bij de Omgevingsinspectie doen.”

Volledig scherm © Photo News