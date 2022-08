Eerste opdracht kick off dag HZ: in Vlissingen geraken als er geen trein rijdt

Zeeuwse vrienden ondernemen roadtrip met ‘barrel’ in naam van hun overleden vriend Bow

KOUDEKERKE - Team ZOT, ook wel bekend als Zeeuwen On Tour is onderweg. Met een oude omgebouwde truck is het drietal zaterdag uit Koudekerke richting Oostenrijk vertrokken om daar mee te doen aan de Garbage Run. Ze zien het als een eerbetoon aan hun in november overleden maat Bow de Waard.

27 augustus