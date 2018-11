Eerste namen Klomppop 2019 zijn bekend

Klomppop Festivalweekend wordt gehouden op vrijdag 24 mei, zaterdag 25 mei en zondag 26 mei. Op de vrijdag is onder meer de finale van popcontest Spectra. De zaterdag is voor pop, rock en hiphop en op zondag richt het programma zich op de hele familie. Centraal staan een straattheatermiddag en een muziekprogramma van cover- en tributebands.

Maan

Maan staat met haar band zaterdag op het hoofdpodium. De winnares van The Voice is inmiddels een populaire artiest geworden. Dezelfde dag treedt ook Indian Askin op, een band die ook in 2016 op Klomppop te zien was. In januari 2019 verschijnt het langverwachte tweede album van de nu-punkband. De Eindhovense rapper Fresku laat zaterdag ook van zich horen.

Zanger Kafke moet gaan zorgen voor hilarisch vermaak. De jonge Brabander, bekend van de hit ‘Springen’ schept niet op over zijn zangkunsten maar belooft wel dat het dak er af gaat, aldus de organisatoren van Klomppop. Wil je zelf je zangkunsten laten horen? Dat kan op zondagavond als de Tante Joke Karaoke Band op het podium komt. Bezoekers zingen onder begeleiding van de band hun favoriete karaoke-hits.