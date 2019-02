Eerste ‘megastopcontact’ voor windpark Borssele is straks met het blote oog vanaf het strand te zien

Paard Swiffer dood gevonden; geen misdrijf

20:59 THOLEN - Het paard Swiffer, dat in de nacht van woensdag op donderdag verdween bij zorgboerderij Buytengewoon bij Tholen, is dood gevonden in de buurt van de instelling aan de Veerweg. Er is geen opzet of geweld in het spel geweest. Dat meldt de instelling op haar facebookpagina.