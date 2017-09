Eerste grote platencontract voor trompettist Rik Mol

Voortgang zaak Kasteelmoord eind deze maand helder

17:35 GENT - Het Hof van Beroep in Gent spreekt zich eind deze maand uit over de vraag of in het onderzoek naar de Kasteelmoord verboden opsporingsmethoden zijn gebruikt. Als dat zo is, heeft dat mogelijk gevolgen voor de vervolging van IJzendijkenaar E. de C.