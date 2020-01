Eerste funderingen van windpark Borssele zijn gezet

Borssele 1+2 is na realisatie het grootste windpark op zee van Nederland en zal een hoeveelheid groene elektriciteit leveren (752 MW) die overeenkomt met het gebruik van een miljoen Nederlandse huishoudens. Later dit jaar moet het volledig operationeel zijn.

De bouw vindt plaats op 22 kilometer van de Zeeuwse kust. Op dit moment worden de funderingen gelegd. Er komen in totaal 94 monopaalfunderingen, met dieptes die variëren van 14 tot 39,7 meter. De eerste was meteen de grootste. ,,De onderkant van de fundering heeft een diameter van 8,5 meter‘’ zegt Jan Wind, senior project manager bij Ørsted. ,,Dat is breder dan een voetbaldoel.”