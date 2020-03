Eerste elektrisch kraan in Zeeland

videoHULST - Zeeland heeft zijn eerste volledig elektrische mobiele kraan. De aanwinst van Aarnoutse Transport in Oostburg volbrengt dinsdag zijn eerste hijsklus in Hulst. Bij PTS Machinery zet de kraan een metaalbewerkingsmachine keurig op zijn plek. En niemand staat te kuchen, want uitlaatgassen zijn met deze kraan verleden tijd.

Directeur/eigenaar Harm Aarnoutse van het Oostburgse transportbedrijf ziet ‘met trots’ hoe de compacte kraan in de hal van het Hulster bedrijf het karwei klaart. Mede dankzij de bekwame kraanmachinist Koen van Sprundel, die is opgeleid om met dit paradepaardje uit het wagenpark van het transportbedrijf te werken. Aarnoutse: ,,We zijn niet de eerste in Nederland. In Venlo en Gorinchem rijden er ook twee. Maar we zijn met deze elektrische kraan wel de eerste in Zeeland. Natuurlijk ben ik er trots op.”

Hijsen in een fabriekshal

Elektrisch heeft de toekomst, zegt de Oostburgse transportondernemer. Om die reden heeft hij een ton extra geïnvesteerd in de aanschaf van een kraan die geen C02 uitstoot. ,,Het voordeel is dat deze kraan mobiel is, waar reguliere dieselkranen op een vaste plek worden geïnstalleerd. Een ander voordeel is dat hij compact en laag is, zodat hij inpandig hijsklussen kan uitvoeren. Daar is steeds meer vraag naar, omdat bovenkranen in de fabrieksgebouwen vaak te weinig hijscapaciteit hebben. En met een dieselkraan kun je binnen nauwelijks werken vanwege de uitlaatgassen. Dan moet je slangen naar buiten leggen, wat een hoop gedoe is.”

Noord-Italië

De elektrisch kraan kan tot 40 ton tillen. De twee enorme batterijen laden in acht uur op, waarna de kraan negen uur lang inzetbaar is. Het gevaarte komt van een producent in Noord-Italië, waar Aarnoutse vorige maand een kijkje nam. ,,Ja, we zijn op Corona getest. Niks aan de hand.”