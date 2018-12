Eerste editie Zeeuwse Uitmarkt in Goes biedt vroeg doorkijkje naar cultureel seizoen

video Cabaretier Pieter Derks: podium Rilland net zo belangrijk als vol Carré

14:07 RILLAND - Cabaretier Pieter Derks was gisteravond in het dorpshuis van Rilland voor een try out van zijn nieuwe voorstelling ‘Voor wat het waard is’. Hij verwerkte het nieuws van de ontdekking van een wietplantage in Krabbendijke moeiteloos in zijn show.