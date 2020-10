Eerste editie publieksverkiezing ‘streekproducent van het jaar’

Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct, beheerder van het onafhankelijk erkende Zeeuwse streekkeurmerk, vindt blijvende waardering voor de streekproducent in eigen dorp of streek belangrijk. ,,We kopen een lokaal product van het land of uit de zee en genieten daarvan. Laten we daarbij denken aan de ‘makers’ van deze streekproducten. Zij zorgen voor een kenmerkend Zeeuws landschap; van grazende koeien in de wei, akkers vol groenten, tractoren op het land, tot vissersschepen in onze havens. Een landschap waarin we graag wonen, wandelen, fietsen en verblijven”, zegt Caroline Melissant, coördinator van het Zeker Zeeuws keurmerk.