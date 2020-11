Eerste commerciële snelteststraat in Zeeland opent deze week in Geersdijk

GEERSDIJK - In Geersdijk wordt deze week de eerste commerciële snelteststraat in Zeeland geopend. Bezoekers horen er binnen een kwartier of ze besmet zijn met het coronavirus. De snelteststraat komt op het terrein van Landgoed Rijckholt.

Het gaat om een initiatief van zorgbedrijf Lead Healthcare, dat de afgelopen weken al negen snelteststraten in het land opende. Deze week komen er nog vier bij, waaronder in Geersdijk.

Een afspraak maken kan op covidsnelteststraat.nl. Een sneltest kost 99 euro. Lead Healthcare maakt gebruik van de test van Abbott of Roche. Afname gebeurt door middel van een neusswap.

Lead Healthcare gaat ervan uit dat de teststraat in Geersdijk woensdag open gaat, maar volgens Kim Bakker van Landgoed Rijckholt is dat nog niet zeker. ,,Het zal in elk geval deze week worden.”

Betrouwbare partner

Rijckholt stelt de locatie gratis beschikbaar. ,,Ik denk altijd vooruit”, zegt Bakker. ,,We hebben nu een uitbraak, die bijna onder controle lijkt, maar het komt in de toekomst weer terug. Het enige wat helpt is testen. We hebben gekeken naar een betrouwbare partner die snel kan schakelen. Wat ik ook belangrijk vind is dat ze een connectie met de GGD hebben. Ze geven positieve resultaten direct door.”

Bakker verwacht dat vooral bedrijven er gebruik van maken. ,,We zitten redelijk centraal in Zeeland. Dat is ideaal voor mensen die op weg zijn naar hun werk of daarvan terugkomen. Voor bedrijven met veel medewerkers die niet thuis kunnen zitten, is dit echt een oplossing. Nu moeten mensen vaak twee of drie dagen thuisblijven in afwachting van een uitslag. Dat is zonde en uiteindelijk economisch ook niet houdbaar.”