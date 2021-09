Eerste asielzoekers komen maandag naar de Zeelandhallen in Goes

GOES - De eerste asielzoekers die zullen worden opgevangen in de Zeelandhallen in Goes arriveren komende maandag. Er komt plaats voor in totaal 320 mensen.

Toen de gemeente begin deze maand bekendmaakte gehoor te geven aan de oproep van het COA om de Zeelandhallen weer beschikbaar te stellen voor noodopvang, was het nog de bedoeling dat de eerste asielzoekers halverwege september al zouden komen. ,,Uit die wens kwam de haast naar voren die we hadden’’, zegt COA-woordvoerder Timo Waarsenburg. ,,Maar uiteindelijk hebben we toch net iets meer tijd nodig gehad voor onder meer het leveren van de spullen voor de inrichting. Ook hadden we natuurlijk nog te maken met de GGD, die de hal gebruikte.’’

Geen overlastgevers

De noodopvang komt er, omdat het COA bedden tekort komt vanwege onder meer een verhoogde instroom van mensen uit Afghanistan. Voor deze groep zijn er speciale opvangcentra in het land. In Goes wordt een groep ‘reguliere asielzoekers’ opgevangen. Volgens de gemeente komen er geen asielzoekers uit veilige landen en ook geen mensen die staan geregistreerd als overlastgevers.

De noodopvang in de Zeelandhallen komt er voor de duur van zes maanden. Dat kan later eventueel met nog eens zes maanden worden verlengd. Om plaats te maken voor de asielzoekers, is de vaccinatielocatie van de GGD al verhuisd naar het voormalige wokrestaurant bij de Zeelandhallen. In die hallen staan voor de komende tijd ook weer wat evenementen gepland, waaronder het stoffenspektakel en de Contacta. Volgens de gemeente is het uitgangspunt dat deze evenementen gewoon kunnen plaatsvinden.