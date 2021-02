Eerste 85-plussers geprikt in vaccinatiestraat Goes, volgende week in Terneuzen

video Driedui­zend nieuwe kankerpa­tiën­ten in Zeeland: huidkanker komt het vaakst voor

18:26 VLISSINGEN - Zeeland telde vorig jaar 3000 nieuwe kankerpatiënten. Dat aantal is bijna hetzelfde als in 2019. Landelijk is sprake van een daling van nieuwe diagnoses kanker. Dat is voor het eerst in dertig jaar.