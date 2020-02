Eerste 15 graden van 2020 gemeten in Westdorp

Het eerste vleugje lente dient zich dit jaar vroeg aan, meldt Weeronline. Meteorologen spreken van de eerste lokale lentedag wanneer het ergens in Nederland 15 graden of meer is. Als in De Bilt ook 15 graden wordt gemeten, is het officieel de eerste lentedag. Zover is het nog niet. In De Bilt werd het vandaag tot dusver ‘maar’ 13,6 graden. Daarmee is het wel officieel de warmste 16 februari ooit gemeten.