‘Eerst rood, dan oranje. Ik ben er klaar mee. Dan maar lekker in eigen land op vakantie’

Naar een hutje op de hei, met de coronahond

,,Ik ben er even klaar mee”, verzucht Samantha Prins. De Vlissingse moeder van vier - twee op de middelbare school en twee op de basisschool - baalt stevig. Ze had zich enorm verheugd op de vakantie naar het buitenland, maar het wordt een hutje op de hei, in eigen land. ,,Mijn man en ik hebben een horecazaak. Het was afzien de afgelopen jaren. Dus nu dachten we, eindelijk op vakantie, lekker naar Spanje of waar dan ook waar we weer even kunnen opladen. Maar dan kleurde het weer rood, dan weer oranje - je raakt de draad helemaal kwijt, ik heb er ook helemaal genoeg van en lees bijna geen nieuws meer.”