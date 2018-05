Eerbetoon Film by the Sea aan Ingmar Bergman

VLISSINGEN - Film by the Sea brengt tijdens de komende editie van het filmfestival een eerbetoon aan Ingmar Bergman. Er komt een uitgebreid overzicht van zijn werk, met in totaal twintig films van en over de vermaarde Zweedse regisseur.

Het is in juli honderd jaar geleden dat Bergman werd geboren. Daar wordt wereldwijd bij stilgestaan. In 28 steden, verspreid over vijf continenten, worden retrospectieven opgezet. Voor de Benelux is de keuze exclusief op Vlissingen gevallen, mede omdat Film by the Sea dit jaar haar twintigste editie heeft.

Van 8 tot en 16 september zijn dagelijks meerdere films van Bergman te zien. Het programma wordt ingeluid met de documentaire 'Bergman – A Year in a Life' van Jane Magnusson. Zij zal waarschijnlijk ook in Vlissingen aanwezig zijn, waar ze zal worden geïnterviewd door Stine Jensen.

Op het programma staan verder onder meer een gerestaureerde versie van 'Het zevende zegel' en twee nieuwe documentaires. Alle films zijn voorzien van een Engelse ondertiteling. Alleen 'Fanny & Alexander' wordt Nederlands ondertiteld, omdat deze film rond Kerst opnieuw wordt uitgebracht.

Slotfilm van het retrospectief in Vlissingen is 'Bergman Revisited', zes korte films die zijn geïnspireerd op het leven en het werk van Bergman.

Vrijwel alle films worden ingeleid door schrijvers, filosofen, theologen en filmmakers, onder wie Nelleke Noordervliet, Willem Jan Otten, Kester Freriks en Joyce Roodnat. Franca Treur gaat naar aanleiding van 'Winter light' in gesprek met dominee Klaas Hendrikse.

Het retrospectief tijdens Film by the Sea is tot stand gekomen in samenwerking met het EYE Filmmuseum in Amsterdam. Daarmee is het tevens een voorbode van de plannen van EYE om vanaf het najaar van 2019 samen met Film by the Sea tentoonstellingen te organiseren in de Grote Kerk in Veere.