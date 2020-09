Eerbetoon aan Olga Zuiderhoek op Film by the Sea

Ruim 1000 Zeeuwen meer in de WW dan een jaar geleden

17 september GOES - Het aantal Zeeuws werklozen is in een jaar tijd met 1.093 mensen toegenomen. In augustus hadden 4.846 mensen een WW-uitkering. Een jaar geleden waren dat er bijna 3.752. De stijging is met name het gevolg van de corona-crisis.