Eén Zeeuwse coronadode erbij, geen nieuwe ziekenhuisopname

Het RIVM, dat dagelijks cijfers bekendmaakt, waarschuwt dat de sterfgevallen zich eerder kunnen hebben voorgedaan, maar nu pas zijn aangemeld. Het totaal aantal getelde coronapatiënten in Zeeland is nu 453. Dat zijn er 26 meer dan op eerste paasdag. Het werkelijke aantal mensen dat besmet is ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest.

Er zijn maandag geen meldingen bij gekomen van ziekenhuisopnames in Zeeland. Dat aantal ligt nu op 123, geteld vanaf half maart. Het is niet bekend hoeveel van de 123 in het ziekenhuis opgenomen Zeeuwen alweer naar huis zijn. In Zeeland - vooral bij ZorgSaam in Terneuzen - liggen overigens ook veel patiënten uit andere provincies.