Eén Zeeuws platform voor beroepenkeuze

Met een digitaal platform willen de scholen voorkomen dat leerlingen de verkeerde opleiding kiezen en daardoor mogelijk uitvallen in het mbo. Dat gebeurt nu nog te vaak, weet projectleider Bianca van der Meijden. Zij zette de website - samen met vertegenwoordigers van de scholen - op namens de Zeeuwse schoolbesturen.

Jongeren hebben vaak moeite om zich een goed beeld te vormen van een beroep. Daarom is de keuze voor een opleiding lastig. Van der Meijden: ,,Als eerstejaars mbo’ers er na twee of drie maanden achterkomen dat ze verkeerde gekozen hebben, dan kunnen ze niet meer instromen in een andere opleiding. Omdat ze leerplichtig zijn, zitten ze dan een heel jaar in een klas waar ze niet in willen zitten. Dat is niet motiverend.”

Jongeren kunnen op de website zien welke open dagen, meeloopdagen en workshops gehouden worden op de drie mbo-scholen (Scalda, het Edudelta College en het Hoornbeeck College), en zich digitaal inschrijven. ,,Het is een makkelijke manier om de juiste leerlingen te bereiken.” Ook bedrijven die gastlessen of workshops geven, kunnen hun activiteiten op het platform kwijt. ,,We zijn al benaderd door brancheverenigingen die activiteiten voor jongeren willen plaatsen.”

Daarnaast moeten alle Zeeuwse jongeren in elk geval drie opdrachten uitvoeren, die ze helpen om zich beter te oriënteren. Zo interviewen alle laatstejaars vmbo-leerlingen een persoon die het beroep uitoefent dat ze later willen kiezen. Daarnaast maken ze een zogeheten SWOT-analyse van hun opleidingskeuze. ,,We willen ze daarmee bewust laten nadenken waarom de opleiding bij hen past, en waar ze extra hulp bij nodig hebben. Een leerling met een zwakke rug die verpleegkundige wil worden, laten we op die manier nadenken hoe hij daarmee om kan gaan.” Alle jongeren moeten ook een presentatie maken van zichzelf. ,,Dat kan met een moodboard, een filmpje of een presentatie: de leerling mag kiezen wat het best bij hem of haar past.”

Resultaten van de opdrachten komen in een ‘digitaal doorstroomdossier’. ,,Leerlingen beantwoorden na het interview met de beroepsbeoefenaar de vraag of ze het beroep willen uitoefenen. Die antwoorden worden gebruikt bij de intake. Iemand die een timmerman geïnterviewd heeft, vult in dat hij niet wil sjouwen of vieze handen wil krijgen. Als hij of zij zich dan aanmeldt voor de metselaarsopleiding, dan kan de mbo-school de leerling vragen of het een goed idee is om die opleiding te kiezen.”