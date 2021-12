Een wonderlijk goed afgelopen corona-zwangerschap

Het geluksmoment van 2021, dat is voor Marja Sinke uit Yerseke zonder twijfel de geboorte van haar kleinzoon Demian. ,,Het had helemaal verkeerd kunnen aflopen, want mijn dochter Marieke kreeg tijdens de zwangerschap corona", vertelt Marja. Marieke de Witte-Sinke had al twee kinderen: Dylan en Fyenna. ,,Op 23 maart was Fyenna jarig. Mijn dochter vroeg of ik kwam helpen bij het kinderfeestje. Of ik het nu daar heb opgelopen, wie weet, maar feit is dat ik de andere dag koorts en hoofdpijn had. En ja hoor: het was corona. Daarna kreeg de een na de ander het, tot de hele familie in quarantaine was.”