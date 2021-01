Een winkel sluiten, een andere openen, Dylan (20) uit Vlissingen deed het allebei in de pandemie

Dylan is een rasverkoper. Niet verbazingwekkend, want ondernemen is hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader drijft een groot elektronicaherstelbedrijf in Goes. Dat Dylan is gemaakt voor de praktijk merkte hij al in de schoolbankjes. ,,Ik had marketing en communicatie mbo4 aan Scalda in Middelburg afgerond. Ik heb daarna nog twee maanden verder gestudeerd, maar het ondernemersbloed kriebelde. Die studie boeide me ook niet echt. Geholpen door vrienden die al in deze business werkzaam zijn, heb ik toen mijn eerste winkel in meubels en woonaccessoires geopend in Goes.”