Een werkweek van 60 uur is normaal voor slager Jankees Krijger

Zeeuwse beenham, gebraden gehakt, stoofvlees, filet americain en kip-kerriesalade. Slager Jankees Krijger (57) benoemt enkele specialiteiten van het huis. De Kapellenaar komt uit een slagersfamilie, zijn oom en opa zaten ook in het vak. Zelf is hij al ruim veertig jaar slager, en sinds negen jaar heeft hij zijn eigen slagerij. ,,Als tienjarige jongen ging ik al met mijn oom mee ‘de boer op’, zoals we dat noemden. Dan liep ik mee achter de schapen, de varkens en de koeien en ik ging mee naar de veemarkt in Den Bosch. Nadat ik lange tijd in dienst was bij verschillende slagerijen ben ik in een tijd van economische recessie voor mezelf begonnen. In een lastige economische tijd toch succesvol te zijn, vervult me met trots.” We kijken mee, achter de toonbank, in de winkel, in de koelcel en op de werkplek.