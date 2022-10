Een Warme Kamer voor verkleumde Zeeuwen: hier brandt de kachel en staat de koffie klaar

column Maikel Harte Kinderen

Er zal zelden zo veel media-aandacht zijn geweest voor een rechtszaak waarin het ‘slechts’ ging om een ordinaire scheld- en vechtpartij, waarvan er helaas dagelijks vele plaatsvinden. Dat krijg je als een bekende Nederlander als Glennis Grace de verdachte is. Wat ik mij eigenlijk vooral afvraag, is of we hier zitten te kijken naar een situatie die illustratief is voor de manier waarop er tegenwoordig met kinderen wordt omgesprongen.

29 oktober