Een vlinder vermomd als vogelpoepje

natuurjournaalOp de gepotdekselde planken van de aanbouw van ons huis zat een bontgekleurd plukje rommel waarvan niet gelijk duidelijk was of het nou om een levend wezen ging of niet. Het kon een vogelpoepje zijn of een beschimmeld hoopje afval, of nog iets anders. Voorzichtig maakte ik met de macrolens op de camera een foto en die werd vervolgens ter determinatie voorgelegd aan de beeldherkenning van waarneming.nl. Maar die wist er ook niet veel van te bakken. Een cicade, een landkokerjuffer en nog een paar dingen die het overduidelijk niet waren.