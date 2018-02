Een verweerd gezicht door zee en wind

,,Ik ben hier geboren en getogen en nooit weggegaan. Enkel tijdens mijn militaire dienst. Nu is het trouwens wel zo dat als je in Zeeuws-Vlaanderen woont, ze je in België als Hollander zien en in Nederland als reserve-Belg. In het Zeeuws-Vlaams zou het trouwens Ik zen nen echte Zeeuw zijn. Ik schreeuw het niet van de daken dat ik een Zeeuw ben, maar ik fiets veel en heb weleens met een sticker van de Zeeuwse vlag op mijn fiets gereden, dat wel. Een T-shirt vind ik dan weer iets te ver gaan... Maar iedereen wil zijn eigen regio wel in de picture zetten toch?’’

,,Zeeuwen zijn nuchter en gastvrij in de omgang. Al denk ik dat Zeeuws-Vlaanderen nog iets meer bourgondisch is dan de rest van Zeeland. Ik ken wel mensen van Walcheren en de Bevelanden, maar hoe het daar is, weet ik eigenlijk niet. Qua uiterlijk denk ik dat Zeeuwen altijd een verweerd aanzicht hebben, door de zee en de wind bedoel ik dan. Er is hier altijd wind. Als ik ga fietsen met een groep zeggen we vaak dat de ventilator weer draait.’’