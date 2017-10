Een verse hamburger, bij de voordeur afgeleverd

VLISSINGEN - Vanuit je luie stoel pizza, kebab of sushi bestellen is ongekend populair, blijkt uit een rapport van ABN AMRO. Ook in Zeeland kun je in bijna elke plaats wel een maaltijd thuis laten bezorgen.

In het pand van It’s Burger in Vlissingen kunnen zo’n dertig klanten eten, maar de zaak draait hoofdzakelijk op mensen die in hun huiskamer smullen van een hamburger en friet. Bijna driekwart van de bestellingen wordt per scooter, elektrische fiets of auto thuisbezorgd.

Mensen houden van gemak, weet eigenaar Hans Buzink. Hij opende zijn bedrijf een half jaar geleden, en de zaken gaan goed. ,,We werken nu met vier man, maar ik kan er nog wel een bezorger bij hebben.”

Maaltijdbezorging is booming. De omzet van maaltijdbezorgers in Nederland bedraagt dit jaar tussen de 1,3 en 1,4 miljard euro, verwachten economen van ABN AMRO. In het tweede kwartaal bestelden Nederlanders voor 440 miljoen aan maaltijden. En volgend jaar groeit de markt nog eens twintig procent, zo schatten ze in een rapport dat woensdag gepubliceerd werd. Pizza’s zijn het populairst, gevolgd door grillgerechten, fastfood en sushi.

Er zijn nog maar weinig plekken in Zeeland waar je geen eten thuis kunt laten bezorgen. Natuurlijk is dat helemaal geen punt als je in Middelburg, Goes of Terneuzen woont. Maar rommelt je maag in Retranchement, dan moet je echt zelf de deur uit.

Waar je ook woont - of het nu in Baarland is (zeven zaken die bezorgen) of in Oostkapelle (vijf bezorgers) - je kunt overal snel je honger stillen zonder het huis uit te hoeven.

