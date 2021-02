Een verlenging van de lockdown trek ik niet

Een goed gesprek over belangrij­ke zaken, sluit je aan bij Nederland in Gesprek en laat écht van je horen

22 januari Nooit was een goed gesprek meer welkom dan nu. We slaan ons grotendeels manmoedig door de lockdown heen, al maandenlang, maar drijven we daarmee ook niet steeds verder uit elkaar? Kloof na kloof ontstaat, het debat op sociale media verliest steeds meer de nuance. Horen we elkaar nog? En is zoveel te bespreken: corona, de avondklok, de groeiende ongelijkheid, de zorg en het klimaat om maar eens paar hele grote thema’s te noemen.