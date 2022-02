Eén van de juffen zit al twee jaar thuis met long-covid: ‘We vergeten haar niet’

Politieau­to's en politiebu­reaus beklad met graffiti

MIDDELBURG - Op twee politiebureaus en drie politieauto’s is woensdagavond met graffiti de afkorting ACAB gespoten. Dit is een afkorting van de Engelse slogan All Cop(per)s Are Bastards (vertaald: Alle politieagenten zijn klootzakken).

10 februari