Een transgender die per se in een rokje moet lopen op stage: dat is respectloos

pollVLISSINGEN - Genderneutraal. Het woord duikt de afgelopen tijd steeds vaker op. De HEMA haalt etiketjes uit de kleding waaraan je kunt aflezen of die voor een jongen of meisje bedoeld is. Slaan we door? En voor wie is dit eigenlijk?

,,Juist níet speciaal voor transgenders", benadrukt woordvoerder Philip Tijsma van COC Nederland. Een genderneutrale bejegening wordt vooral gewaardeerd door mensen die zich niet thuis voelen in het vakje 'man' of 'vrouw': 4 procent van de Nederlandse bevolking, geeft hij aan. ,,Transgenders voelen zich wél man of vrouw." Waarom in de discussie dan steeds de transgender opduikt, is verklaarbaar. Degenen die ervoor kiezen te veranderen zodat hun uiterlijk overeenstemt met wat ze voelen, doorlopen een veranderingsproces dat de buitenwereld niet ontgaan kan.

Quote Dit is vooral belangrijk voor mensen die zich niet thuis voelen in het vakje 'man' of 'vrouw. Dat zijn dus geen transgenders. Philip Tijsma, COC Nederland

Volledig scherm © Lex De Meester Manon Hoogenraad coacht in Middelburg transgenders bij dat proces. ,,Transgenders voelen vaak enorm veel schaamte als ze nog niet volledig 'over' zijn. Het kan heel moeilijk zijn dan als man tussen de dameskleding te kijken, waar je normaal niets te zoeken hebt, of naar het damestoilet te gaan. In Zeeland gaat het naar schatting om een paar duizend mensen. Een kleine groep. Het is daarom terecht je af te vragen in hoeverre anderen zich aan hen moeten aanpassen. Maar als je dingen anders kunt aanbieden zonder dat de rest er last van heeft, zou dat fantastisch zijn."

Kort rokje

Het COC pleit ervoor de geslachtsregistratie op paspoort, identiteitsbewijs en andere officiële documenten te schrappen. Andere wensen: náást mannen- en vrouwentoiletten ook genderneutrale toiletten. Tijsma: ,,Sommige transgenderjongeren durven op school niet naar het toilet omdat ze dan moeten kiezen voor de jongens of meisjestoilet." Transgendercoach Manon Hoogenraad heeft nog een voorbeeld dicht bij huis: ,,Een student op de Zeevaartschool die in de transitie van vrouw naar man zat, moest tijdens zijn stage per se in een kort rokje lopen. Dat is echt respectloos."

Enquete poll Verschillen tussen jongens en meisjes mogen best zichtbaar blijven Eens

Oneens Verschillen tussen jongens en meisjes mogen best zichtbaar blijven Eens (96%)

Oneens (4%)