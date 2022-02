Een tonnetje hier, een paar duizend daar. Zonder deze weldoeners zag Zeeland er heel anders uit

In kasteel De Elderschans te Aardenburg vallen wekelijks bedelbrieven in de bus. Via Instagram, e-mail en Facebook komen nog eens tientallen verzoeken om hulp binnen, vertelt Salar Azimi. Zelf krijgt hij die niet allemaal onder ogen. ,,Die worden voor mij gelezen en geselecteerd. De een wil geld voor een operatie in het buitenland, de ander vraagt of het mogelijk is een terminaal ziek kind een keer in mijn Lamborghini te laten rijden. Dat was zijn laatste wens. Of het gaat om geld om een studie af te maken, om een onderneming te starten of simpelweg om geld om de kinderen eten te kunnen geven. Soms zit er iets tussen waar ik op in ga.”