Een ton overbieden? Ook op de Zeeuwse huizenmarkt gebeurt het

In de debuutro­man van Patricia Mollenhau­er gaan feit en fictie samen: ‘Ik vond écht botten in mijn achtertuin’

‘Het verhaal speelt bij mij in de achtertuin’. Meestal is dat figuurlijk bedoeld. Niet bij Patricia Mollenhauer. In haar eerste boek blijft ze héél dichtbij zichzelf.

3 december