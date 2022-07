Een tasje aan de deur en een boterhamzakje met wisselgeld: de leesmap is in Zeeland nog springlevend

MONNIKENWERK Predikant speciali­seert zich in Bijbelse seksuali­teit en verlaat Arnemuiden

Dominee M. Klaassen heeft een andere Bijbel dan ik. In mijn Bijbel staat toch echt ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.’ Een tekst waarmee iedereen uit de voeten kan, toch? De één is meer zus, de ander wat meer zo en op ieder potje past een dekseltje. Mijn echtgenoot en ik zijn twee mensen en daar kunnen wij ons prima in vinden. In de Bijbel van de predikant te Arnemuiden staat ‘En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.’ Het klinkt anders en dat heeft consequenties.

19 juli