Een stapel botten biedt een schat aan informatie

COLUMN MAAN LEO Elektrothe­ra­pie

7:10 Afgelopen week was ik op fietsvakantie in tropisch Nederland. Als je per dag zo’n vijf uur op de fiets doorbrengt, heb je nogal wat tijd over. Tijd om de fietsende medemens te bestuderen bijvoorbeeld. Dit jaar viel mij iets nieuws op: er zijn verschillende categorieën mensen met elektrische fietsen.