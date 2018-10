Een Spaanse vlag, gekaapt door een Zeeuwse scheepsjongen. Je kunt hem bewonderen in Middelburg

HEMI Tholen krijgt koninklijk bezoek

18:17 Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen komende dinsdag een bezoek aan Schouwen-Duiveland en Tholen. Het koninklijk paar is onder meer te gast bij HEMI Winkelinrichting in Tholen. Het bedrijf is met 300 medewerkers een van de grootste werkgevers op het eiland en richt winkels in voor grootwinkelbedrijven in heel Europa.