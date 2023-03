Een salarisrel, een peperdure dijk en plat populisme: vier roerige jaren bij het Zeeuwse waterschap

Onverstoorbaar blijft hij het woord voeren. ,,U neemt de burger niet helemaal serieus”, roept Johan Hessing (50Plus) naar Carla Michielsen, in het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de portemonnee van het waterschap. Hij zwaait vermanend met zijn vinger. Michielsen houdt zich in en blijft diplomatiek. Anderen hebben daar meer moeite mee. Even later vliegen de verwijten door de vergaderzaal.

Het is een donderdagavond in februari, vier weken voor de verkiezingen. Het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen is bijeen op de bovenste verdieping van het kantoor in Terneuzen. De 27 leden - drie zijn er afwezig - zitten in twee lichtgebogen rijen tegenover elkaar. De publieke belangstelling is, zoals gebruikelijk, minimaal.