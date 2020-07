‘Een referendum over de compensatie voor de marinierskazerne is onzinnig’

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA) schrijft dat vanaf zijn vakantieadres in Zwitserland in een bericht op Facebook. Het is voor het eerst dat een lid van Gedeputeerde Staten openlijk reageert op de kritiek van Stichting Zeeland Tolvrij. Die vindt dat het afschaffen van de tol in de Westerscheldetunnel ook in het pakket had gemoeten. Zij vermoedt dat een meerderheid van de Zeeuwen zich niet kan vinden in de gemaakte afspraken en wil daarom afdwingen dat de bevolking zich in een referendum uitspreekt over het compensatiepakket.