‘Een puber blijft niet z’n hele leven puber’

Na het succes van de eerste voorstelling is er nu Tis Hier Geen Hotel 2 een herkenbare, humoristische en soms gênante voorstelling over leven én overleven met pubers. Cabaretières Ellen Dikker, Hanneke Drenth en Dianne Liesker laten zien wat er gebeurt als pubers het huis als hotel beschouwen. ,,Wij waren alle drie redelijk makkelijke pubers”, vertelt Drenth. ,,Ik was wel vaak verliefd en in de weer met jongens, maar ik luisterde prima. Ooit ben ik wel een keer meegegaan met de bad guys uit de klas, om op mijn 14de stiekem een slok alcohol te drinken. Als ik het randje op zocht, wist ik meteen, dit is eigenlijk niet de bedoeling.” Liesker beaamt dat ook zij het haar ouders niet vreselijk lastig heeft gemaakt in de pubertijd. ,,Ik was het type dat je nu gothic zou noemen. Een jongensmeisje, iemand die graag in bomen klom.”