Een pizzapunt voor onderweg? New York Pizza in Goes heeft straks de Nederlandse primeur

De drive-thru in Goes is een nieuw concept voor New York Pizza, zegt directeur franchise en development Steffen van Dijk van het bedrijf. ,,Goes is een goede plek om dat te testen, vanwege de vele verkeersbewegingen op die plek. Als het een succes wordt willen we het verder uitrollen in Nederland.” Hoewel de focus komt te liggen op het verstrekken van slices aan automobilisten, kunnen er ook hele pizza's worden besteld. ,,Maar dat duurt dan wel wat langer", zegt Steffens. Verder gaat NYP ook bezorgen en komt er een klein restaurantgedeelte waar bezoekers met minder haast hun pizza kunnen verorberen. Pizzaliefhebbers die achter het stuur willen eten hoeven niet bang te zijn op hun hagelwitte overhemd te kliederen; de punten worden in een speciaal ‘slicedoosje’ verstrekt.