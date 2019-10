Een pilsje voor Renesse, een appel in Kapelle: de emoji-kaart van Zeeland is er

Van Woerkom dook als kind al voor zijn plezier in de Bosatlas. ,,Ik heb planologie gestudeerd. Landinrichting, familie van de geografie. Daarvoor zijn kaarten heel belangrijk. Ik vind het leuk om ze zelf te maken, om iets in elkaar te knutselen dat in beeld iets zichtbaar maakt.” De kaart van Nederland was in een kwartiertje gemaakt. Intuïtief, zonder al te lang nadenken, puur op geheugen, vertelt hij.



,,Ik vond zelf dat stoplicht bij Almelo een vondst. Ik moest meteen aan Herman Finkers denken bij Almelo: ‘Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen’. Briljante grap van cabaretier Herman Finkers. Humor is een belangrijk ingrediënt van de emoji-kaarten. Wat is er nu leuker dan samen lachen over vooroordelen en clichés? Een cliché heeft altijd een kern van waarheid. Dat zorgt voor de herkenbaarheid.”



Maar is er dan soms niet een beetje sprake van leedvermaak? Hoe vonden ze het in Oss, om als messentrekkers te worden neergezet? ,,Er waren wel mensen die zeiden: moet dat nou, een mes als symbool voor Oss? In alle grote steden lopen toch wel messentrekkers rond? Ik dacht gewoon: er is een Bende van Oss, de inwoners worden wel messentrekkers genoemd, er staan vleesfabrieken: een mes, dus.” Er hebben nog geen messentrekkers uit Oss voor de deur gestaan. ,,Mensen zien er de grap over het algemeen wel van in. Sterker nog: uit Oss heb ik ook veel leuke reacties gehad.”