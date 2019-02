Eén op de vier inbraken opgelost

VLISSINGEN - In Zeeland werd vorig jaar bijna één op de vier inbraken opgelost. Van 1030 van de in totaal 4400 inbraken vatte de politie vorig jaar de dader in de kraag.

Met een oplossingspercentage van 23 procent deed de politie het in Zeeland een stuk beter dan in de rest van het land, blijkt uit vrijdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde cijfers. Landelijk gezien werd in 2018 slechts 14 procent van de inbraken opgelost. In 2017 waren die percentages 22 procent voor Zeeland en 13 procent voor Nederland.

Bijna de helft van alle geregistreerde misdrijven in Zeeland betreft inbraken met diefstal of vermogensdelicten als oplichting of valsheid in geschrifte.

De politie in Zeeland loste vorig jaar 4535 van de 12.665 geregistreerde misdrijven op. Dat komt neer op 36 procent, één procent meer dan in 2017. Landelijk daarentegen daalde het oplossingspercentage tot 26 procent, twee procent minder dan in 2017.

Voor bijna alle misdrijven scoorde de Zeeuwse politie een hoger oplossingspercentage dan landelijk. Uitzondering vormden zedenmisdrijven. In 2017 werd in Zeeland nog 28 procent van de 195 geregistreerde seksuele misdrijven opgelost tegenover 37 procent landelijk. Vorig jaar daalde het oplossingspercentage in Zeeland naar 19 procent (van de 210 zedenmisdrijven) en landelijk naar 23.