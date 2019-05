Een op de vier boeren verdient goede boterham aan nevenactiviteiten

UPDATE / video In brand gevlogen jacht kapseist in haven Bergse Diepsluis Tholen

15:03 THOLEN - Op de Oosterschelde bij Tholen is brand ontstaan in de machineruimte van een jacht. Het schip werd door Rijkswaterstaat en een sleepvaartbedrijf naar de Bergse Diepsluis vervoerd, waar het vuur zich over het gehele lengte (15 meter) van het jacht verspreidde. Rond 13.35 uur is het jacht gekapseisd. Een kleine tien minuten later kon het sein brand meester worden gegeven.