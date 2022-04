Een nieuw begin voor Yuri en Maria, maar hun gedachten zijn vaak in Oekraïne: ‘Ik mis mijn moeder zo’

Nog geen twee maanden geleden bouwden Yuri en Maria een leven op in Mykolajiv. Hun nieuwe woning was bijna klaar. ,,Alleen de deuren moesten er nog in. In maart zouden we er gaan wonen”, vertelt Maria. ,,We hadden veel toekomstplannen. Het was een huis met drie slaapkamers.” Het liep anders, want eind februari brak de oorlog uit in Oekraïne.

Yuri (34), Maria (23) en hun zoontje Timor (7 maanden) en Maksym (34) en Viktoria (31) en hun zoontje Bogdan (6) ontvluchtten de oorlog in hun thuisland Oekraïne, en vonden onderdak in Zeeland. Hoe gaat het verder met ze? De PZC volgt deze twee gezinnen de komende tijd in een serie artikelen.

Sinds vorige week woont het gezin in een appartement in Vlissingen. Het huis is ingericht met meubels die ze gekregen hebben, of op de kop getikt in een tweedehandswinkel. Naast het tweepersoonsbed staat een ledikantje voor hun zoontje Timor van 7 maanden. ,,We hebben zó veel hulp gehad van mensen.” Maria wordt er nog verlegen van. Yuri is een hele week bezig geweest met het schilderen van de muren. En met het plaatsen van plinten. Hij laat het kleinste kamertje zien. ,,Kijk, hier liggen nog een paar plinten te drogen.” In de woonkamer schenkt Maria koffie in. Ze haalt stroopwafels en mergpijpjes tevoorschijn. Op de ronde eettafel staat een vaasje met verse tulpen.

‘Fijn dat het nu wat rustiger is’

Ja, alles is anders dan in Mykolajiv. ,,We horen helemaal niets. In Mykolajiv wonen een half miljoen mensen. We hadden daar een heel druk leven”, zegt Maria. De laatste weken waren hectisch. Het gezin woonde tijdelijk in één van de kamers van bed & breakfast Westerschelde in Vlissingen, van Gerard Ruedisueli en zijn Oekraïense vrouw Olesya. Het gezin werd er liefdevol opgevangen, maar Yuri en Maria zijn blij dat ze nu meer privéruimte hebben. ,,Er waren elke dag nieuwe mensen. Het is fijn dat het nu wat rustiger is.”

Het papierwerk is geregeld: het gezin heeft een bankrekening, een burgerservicenummer, en ze zijn ingeschreven bij de gemeente. En, nog belangrijker: Yuri heeft een baan gevonden als civiel ingenieur bij een bouwbedrijf in Goes. ,,Ik maak bouwtekeningen op de computer. Het is interessant, en het geeft ons de mogelijkheid om hier een leven op te bouwen. De collega’s zijn aardig: een Russische collega heeft ons zelfs al uitgenodigd om te komen eten. Heel aardig.”

‘Meer tijd als gezin’

Yuri moet nog even wennen. ,,Ik werk acht uur per dag, en 's avonds heb ik tijd voor mijn gezin. Dat was voorheen wel anders. Ik werkte op de universiteit, maar in de weekenden werkte ik gids. Ik organiseerde hike-tochten naar de bergen. Ik ging naar Turkije, Georgië, en heb ook al eens de Mont Blanc beklommen.” Maria: ,,Ik klaagde altijd dat hij zo vaak weg was. We hebben nu eindelijk meer tijd als gezin.”

Quote Ik mis mijn moeder zó erg. Ik hoop dat ze een keer hier naartoe kan komen Maria Dolganova, Vluchtte met haar man en zoontje uit Oekraïne

Dat is misschien een klein voordeel, maar ze hadden hun oude leven het liefst nooit ingeruild. Yuri en Maria hopen vurig dat ze ooit nog terug kunnen naar hun geboorteland. Ze hebben dagelijks contact met hun familie. ,,Ze missen ons, en vooral Timor, verschrikkelijk”, zegt Maria. ,,En ik mis mijn moeder zó erg. Ik hoop dat ze een keer hier naartoe kan komen. Maar ze wil mijn vader niet achterlaten. En mijn vader mag het land niet uit.”

‘Drie dagen gehuild om Boetsja’

Yuri en Maria maken zich zorgen over de veiligheid van hun familie, en zijn ontzettend verdrietig over de verschrikkelijke dingen die in Oekraïne gebeuren. Neem nou Boetsja. ,,Ik heb er drie dagen om gehuild”, vertelt Maria. ,,We waren in december nog in de buurt van die stad. We hadden er een heerlijk weekend in de besneeuwde bossen. Het is zó mooi daar. En moet je nu zien. Ik kan maar niet begrijpen hoe zoiets kan gebeuren, in 2022. Echt, die beelden verscheuren me van binnen. Andere landen móeten Oekraïne helpen. Anders stopt dit nooit.”

Maria probeert haar gedachten te verzetten met het inrichten van haar nieuwe appartement, en de zorg voor Timor. Zo'n vijftien kilometer verderop, in Aagtekerke, probeert Viktoria ook afleiding te zoeken. Nu het toeristenseizoen begonnen is, heeft ze het ontzettend druk. Een paar weken geleden was ze nog in de weer met de alpaca's van Jacco en Mara Houmes-Vlaander, maar nu helpt ze bij het schoonmaken van vakantieverblijven op camping Aan de Waterspiegel. Viktoria heeft er plezier in. ,,Ik wil graag helpen, en ik houd van schoonmaken. Ik wil thuis ook altijd dat alles goed schoon is.”

Volledig scherm De Oekraïense Viktoria verblijft in Aagtekerke op de alpaca-boerderij van Jacco en Mara Houmes-Vlaander. Nu het toeristenseizoen begonnen is, helpt ze vooral bij het schoonmaken van vakantieverblijven op de camping. © Dirk-Jan Gjeltema

‘Mijn moeder huilde toen ik haar aan de telefoon had’

Het werk zorgt ervoor dat Viktoria niet constant aan de oorlog denkt. ,,Ik wil niet de hele dag op mijn telefoon het nieuws lezen. Ik maak me heel veel zorgen. Mijn moeder vertelde me dat de raketten inslaan, op twintig kilometer afstand van hun huis. Ze huilde toen ik haar gisteren aan de telefoon had. Ik lig er 's nachts wakker van.”

Quote Als er geen oorlog was geweest, was ik er nooit weggegaan. Maar ons land is verwoest. Waar moeten we naar terug? Wie gaat mijn zoon lesgeven in Oekraïne? Alle leraren zijn weg. Viktoria Kolisnychenko, Vluchtte uit Oekraïne

Viktoria's man Maksym is voor tweeënhalve maand aan het werk op zee, en zoon Bogdan gaat naar school in Domburg. Hij heeft het er reuze naar z'n zin. ,,Hij heeft al vrienden gemaakt, en komt elke dag enthousiast thuis. ‘Mama, ik heb vandaag weer nieuwe Nederlandse woordjes geleerd’, zegt hij dan.”

Net als Yuri en Maria, willen Viktoria en Maksym een leven opbouwen in Nederland. Terug naar Oekraïne? Daar moeten ze niet aan denken. ,,Als er geen oorlog was geweest, was ik er nooit weggegaan”, zegt Viktoria. ,,Maar ons land is verwoest. Waar moeten we naar terug? Wie gaat mijn zoon lesgeven in Oekraïne? Alle leraren zijn weg. Het is bovendien niet veilig: het hele land ligt vol met landmijnen. Al onze vrienden zijn ook gevlucht. Ze wonen in België en Duitsland. Zij willen ook niet terug. Hier in Europa zijn we veilig.”