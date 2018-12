Een miljoen meer uit Den Haag voor Zeeland

Drie keer per jaar wordt de financiering van provincies door het kabinet enigszins bijgesteld. Als uit de Voorjaars-, de Miljoenen- of de Najaarsnota blijkt dat de inkomsten of de uitgaven van het Rijk mee- of tegenvallen, of als er nieuwe afspraken zijn gemaakt, wordt dat doorberekend in zogeheten circulaires. In die van december staat dat er 1 miljoen euro extra overschiet voor Zeeland.